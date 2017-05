Brand bij afvalverwerker Icova geblust

De brand bij afvalverwerkingsbedrijf Icova in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is uit. Volgens een woordvoerder is in de nacht van maandag op dinsdag nog geblust en zijn dinsdagochtend de opruimwerkzaamheden begonnen. De oorzaak van de brand, die zaterdagavond uitbrak, is nog niet bekend.

Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele brandstichting. Experts brengen de totale schade nu in kaart. Duidelijk is dat een van de recyclinghallen en vier inzamelvoertuigen in vlammen zijn opgegaan. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling.