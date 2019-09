Brand bedrijfspanden Tilburg onder controle

De grote brand op een industrieterrein in Tilburg is onder controle. Halverwege de ochtend gaf de brandweer, die massaal was uitgerukt om het vuur te bestrijden, het sein brand meester. De brandweer verwacht nog wel lang bezig te zijn met nablussen.

De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag in bakkerij Maître Paul aan de Zevenheuvelenweg. Deze sloeg over naar drie omliggende panden. Op het moment dat het vuur uitbrak, waren er nog mensen aanwezig in de bakkerij, maar niemand raakte gewond. Voor zover bekend zijn er ook geen slachtoffers gevallen in de andere drie panden waar het vuur naar oversloeg. In een van die panden zit een oliebedrijf. Uit metingen bleken er geen gevaarlijke stoffen te zijn vrijgekomen. Verschillende media maakten melding van explosies, maar een woordvoerder van de brandweer zegt hiervan niets te hebben gehoord.

tilburg

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

De brandweer zette 80 brandweerlieden in om de brand onder controle te krijgen. Daarbij kreeg de brandweer assistentie van de luchtmacht, die beschikt over een zogeheten schuimblusvoertuig. Deze kan worden ingezet voor het blussen van grote hoeveelheden brandende vloeistoffen.

In een NL-Alert werden mensen in de omgeving gewaarschuwd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De rookontwikkeling was fors, onder meer door plastic spullen in de brandende panden.

Burgemeester van Tilburg Theo Weterings ging naar het industrieterrein om zich te laten informeren.