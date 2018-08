Brand bedrijf met gevaarlijke stoffen Venlo

Bij een coatingbedrijf op een industrieterrein in Venlo is een grote brand uitgebroken. Daarbij komen gevaarlijke stoffen vrij. Door middel van het luchtalarm en via een NL-Alert wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

De brand woedt in zuurbaden die gebruikt worden om materialen in te reinigen. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen 1Limburg dat tot nu toe een lichte concentratie zwaveldioxide is gemeten. Omdat het redelijk windstil is, stijgt de rook hoog op en trekt richting Blerick.

Vanwege de brand is het scheepvaartverkeer op de nabijgelegen Maas stilgelegd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar omliggende bedrijven. Het bedrijventerrein is afgesloten en de brandweer roept op niet naar het incident te komen.

Het bedrijf ligt aan de Groot-Bollerweg. Vorig jaar juni explodeerde daar een vat met 1000 liter salpeterzuur, wat vervolgens over de bedrijfsvloer vloeide.