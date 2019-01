Brand autobedrijf mogelijk aangestoken

De politie houdt er rekening mee dat de grote brand die dinsdagavond een autobedrijf in Eindhoven verwoestte, is aangestoken. „Maar dat moet nog wel worden vastgesteld”, aldus de politie woensdag. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand.

Bij het bedrijf aan de Steenoven woedde vorige week ook al een brand. Het vuur was toen aangestoken. Een auto bij het bedrijf brandde volledig uit en ook binnen in het pand was er schade.

De brand dinsdagavond brak rond 20.00 uur uit. Al snel werd duidelijk dat het pand als verloren kon worden beschouwd. Rond 22.15 uur meldde de brandweer het vuur onder controle te hebben. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarvoor een NL-Alert werd verspreid. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een woning en een naastgelegen loods.