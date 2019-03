Brand afvalverwerkingsbedrijf Almere geblust

Bij een afvalverwerkingsbedrijf op een bedrijventerrein in Almere heeft zondag een grote brand gewoed die leidde tot veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien was. De brandweer was met veel materieel uitgerukt en liet een grote loods waar de brand woedde gecontroleerd uitbranden.

Met hulp van twee kranen werd de loods deels ontmanteld. Ook een blusrobot werd ingezet. Rond 21.00 uur was het vuur onder controle en de rookvorming grotendeels afgenomen.

De brandweer liet weten dat in de rook geen bijzondere, gevaarlijke stoffen zijn gemeten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.