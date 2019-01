Brand afvalverwerker Wijster onder controle

Na urenlang blussen heeft de brandweer een brand bij afvalverwerker Attero in Wijster (Drenthe) onder controle gekregen. De brand brak vrijdagavond uit en woedde in een loods waarin plastic was opgeslagen. De loods is verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen. Het nablussen duurt nog enkele dagen, aldus een woordvoerder van de brandweer

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden op het terrein van het afvalverwerkingsbedrijf. Wel houdt de brandweer er rekening mee dat deeltjes plastic in de omgeving zijn terechtgekomen. Door de brand is veel rook vrijgekomen. Daarom adviseert de brandweer omwonenden ramen en deuren voorlopig dicht te houden. Op basis van metingen concludeert de brandweer dat er door de brand geen directe gezondheidsrisico’s voor omwonenden zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of door de brand deeltjes plastic in de omgeving van het bedrijf zijn terechtgekomen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar landbouwpercelen in de buurt van de afvalverwerker.