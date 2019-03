Brand afvalverwerker in Wilp onder controle

De brandweer heeft de brand bij afvalverwerker Attero even buiten Wilp, bij Apeldoorn, onder controle. De stankoverlast kan nog wel even aanhouden. Ook zijn in de wijde omgeving roetdeeltjes terecht gekomen.

De brand woedde in een afvalberg bij Attero en is nog niet helemaal uit. „De komende uren is de brandweer nog druk bezig”, meldt de veiligheidsregio zondagochtend vroeg. De brandweer heeft shovels ingezet en gebruikte onder meer zand om het vuur uit te krijgen. De hulpdiensten wilden voorkomen dat verontreinigd bluswater de omgeving zou vervuilen.

Omwonenden krijgen nu onder meer het advies geen gewassen uit de tuin te eten waar zichtbare roetdeeltjes op zitten. Grote brokstukken kunnen volgens de veiligheidsregio met handschoenen worden opgepakt en als klein chemisch afval worden ingeleverd bij de gemeente.

De brandweer had mensen in de omgeving al gewaarschuwd dat ze ramen en deuren beter dicht konden houden en de ventilatie moesten uitzetten. In de wijde omtrek is een NL-Alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Wilp is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Bij Attero in Wilp wordt volgens de website per jaar zo’n 225.000 ton gft-afval verwerkt en er wordt elektriciteit gewonnen met een vergistingsinstallatie. Begin dit jaar woedde brand bij een vestiging van Attero in Wijster (Drenthe). Daarbij kwam dioxine vrij. Ook bij Attero in Tilburg was in januari brand.