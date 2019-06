Brand afvalverwerker Baetsen onder controle

In het Brabantse Son heeft zondag brand gewoed bij recyclingbedrijf Baetsen. De brandweer bestreed het vuur bij de afvalverwerker op bedrijventerrein Ekkersrijt met enkele bluswagens en hoogwerkers. Omstreeks 14.00 uur was de brand onder controle.

Tot in de wijde omtrek waren zondagochtend dikke rookwolken te zien. Omwonenden en mensen die zich in een bos in de buurt bevonden, kregen het advies uit de rook te blijven. ’‘De smeulende afvalberg wordt nu verder afgeblust en dat kan nog stankoverlast geven in de directe omgeving’’, aldus de brandweer.

Bij Baetsen is de laatste jaren meer dan eens brand uitgebroken. In de herfst van 2017 zelfs twee keer in korte tijd, onder meer in een grote berg matrassen.