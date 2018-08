Branchevereniging wil helderheid van politiek

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vindt het goed als de politiek duidelijkheid verschaft over vaccinatie van kinderen die bijvoorbeeld naar de opvang gaan. Dat zegt voorzitter Sharon Gesthuizen, nu het kabinet gaat onderzoeken of een crèche een niet-ingeënt kind kan weigeren.

„De politiek moet laten weten of crèchehouders het recht hebben om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren. Houders kunnen hier dan zelf een duidelijk onderbouwde keuze in maken en deze zichtbaar op hun website plaatsen. Of je zegt als politiek dat houders niet-ingeënte kinderen niet mogen weigeren, tenzij er sprake is van een uitbraak. Dat is eigenlijk de situatie zoals die nu is, maar die moet dan nu helder benadrukt worden. Op dit moment is het nog te vaag”, aldus de voormalige SP-politica.

„Daarnaast is het zo dat de politiek niet alleen moet focussen op de kinderopvang. We moeten niet onderschatten dat, wanneer de vaccinatiegraad minder dan 95 procent is, kinderen dan in het algemeen een risico lopen”, benadrukt Gesthuizen.

Een Kamermeerderheid wil dat de opvang niet-gevaccineerde kinderen moet kunnen weigeren.