Brancheorganisatie wil imago verkeersregelaar aanpakken

De beroepsgroep van verkeersregelaars is toe aan meer professionalisering, vinden drie ondernemers in de branche. Er zijn volgens hen geen goede afspraken over onder meer het niveau van opleidingen, beschermingsmiddelen, fatsoenlijke kleding, arbeidstijden en beloning. Daarom hebben ze de Stichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars opgericht.

Verkeersregelaar is sinds 2009 een juridisch erkend beroep. Ruim tien jaar later is de markt voor aanbieders van verkeersregelaars versplinterd. Er is een woud aan bedrijfjes dat mensen verhuurt als verkeersregelaar, bijvoorbeeld aan de gemeente of aan particuliere evenementen, aldus mede-oprichter van de brancheorganisatie Sacha Lemmens. „Die bedrijfjes concurreren met elkaar door verkeersregelaars voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Omdat er zo weinig afspraken zijn over bijvoorbeeld opleidingen en beloning, is de positie van werknemers in de sector op dit moment heel onzeker.”

Het beroep is daardoor weinig aantrekkelijk, aldus Lemmens. „Nu is het zo dat veel verkeersregelaars in het vak terechtkomen vanuit het UWV. We zouden willen dat meer mensen bewust kiezen voor dit mooie beroep.” Bovendien zijn verkeersregelaars geregeld het doelwit van agressie. De brancheorganisatie wil ook daar wat aan doen, onder meer door betere trainingen te verzorgen en de overheid in te schakelen voor een campagne tegen het geweld.

De Stichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars is klaar om deelnemers te werven. Vanwege de verdeeldheid van de markt wordt het maken van goede afspraken met alle betrokken partijen volgens de oprichters van de stichting nog een „enorme klus”.