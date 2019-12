Bram Moszkowicz is persoonlijk failliet

De voormalige topadvocaat Bram Moszkowicz is donderdag door de rechtbank in Lelystad persoonlijk failliet verklaard, bevestigt de rechtbank berichtgeving in De Telegraaf.

De gewezen strafpleiter heeft zich volgens de krant niet gehouden aan een betalingsregeling met de Belastingdienst en zou ook schulden hebben bij ABN AMRO.

Moszkowicz werd in 2013 uit de advocatuur gezet wegens schending van gedragsregels en verwaarlozing van cliëntenbelangen. Daarvoor gold hij jarenlang als een van de beste strafpleiters van Nederland.

Twee jaar nadat hij van het tableau was geschrapt, zoals dat heet, deed hij een poging om als voorman van de partij VNL de politiek in te gaan. Dat eindigde in geruzie, waarop de ex-strafpleiter binnen een jaar met de partij brak.

Vorige maand diende Moszkowicz een verzoek bij de Orde van Advocaten Midden-Nederland in om weer aan de slag te kunnen. Volgens De Telegraaf moet hij in januari voor het Hof van Discipline verschijnen om toe te lichten waarom hij volgens hemzelf weer toegelaten moet worden tot de balie. De kansen dat dat lukt zouden door het faillissement aanzienlijk zijn geslonken.