BrabantZorg stopt maaltijden aan huis wegens coronavirus

BrabantZorg stopt met het bezorgen van maaltijden aan huis om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Mensen uit de buurt die naar de verzorgingstehuizen kwamen voor een maaltijd, krijgen ook geen eten meer. Dat bevestigt een woordvoerder van BrabantZorg na berichtgeving door Zembla.

„Alle mensen die maaltijden van ons kregen, hebben een brief ontvangen waarin staat dat wij de maaltijdenservice stoppen om onze bewoners en ons personeel te beschermen voor het coronavirus”, aldus de woordvoerder. „In de brief staat dat mensen hulp moeten vragen aan naasten, zoals familie of buren. Als dat niet mogelijk is, dan kunnen ze de gemeente bellen voor hulp. Veel gemeenten zijn samen met de lokale horeca bezig initiatieven op te zetten om eten te laten bezorgen.”

De woordvoerder noemt het een „pittige maatregel”, maar zegt dat het niet anders kan. „Wij willen voorkomen dat medewerkers of bewoners besmet raken.”

Mensen die in verzorgingstehuizen van BrabantZorg zitten, krijgen nog gewoon eten. „Wij vragen de medewerkers wel rekening te houden met het virus. Mensen die snotterig zijn kunnen bijvoorbeeld beter in hun kamer eten. Wij zeggen tegen medewerkers: houd rekening met de afstand en ga als dat nodig is in diensten eten.”