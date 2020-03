Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen eigen personeel

Tien ziekenhuizen in Noord-Brabant en het Sint Jans Gasthuis in Weert (Limburg) gaan medewerkers niet meer testen op de aanwezigheid van het coronavirus. De testen die er zijn, worden gebruikt voor patiënten. Dat is donderdag besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), waarin deze ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.

Het besluit is genomen omdat het aantal testen beperkt is en er niet genoeg capaciteit en mankracht is om ze allemaal af te nemen, zo meldt het ROAZ. „Het is erg moeilijk een goede afweging te maken welke personen wel en niet getest moeten worden. Er zijn mensen met minimale klachten die een virus bij zich dragen, en dat kan naast COVID-19 ook een ander virus zijn En er zijn mensen die erg ziek zijn maar die niet positief getest worden en dus geen virus hebben”, staat in een verklaring. „Tot slot vindt verspreiding van COVID-19 plaats in zowel het ziekenhuis als daarbuiten. Dat wordt niet voorkomen met het testen van medewerkers.”

De ziekenhuizen waar het om gaat zijn Amphia, Bravis Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Maxima Medisch Centrum, St. Anna Ziekenhuis, Bernhoven en Sint Jans Gasthuis Weert (Limburg).