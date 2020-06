Brabantse wolf is zwerver uit Duitsland

De wolf die de laatste weken tientallen schapen in Brabant heeft aangevallen, is een zwerver uit een roedel in Duitsland. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat er twee wolven in het gebied bij Heusden rondlopen, zoals veel bezorgde veehouders denken.

De provincie Noord-Brabant vroeg vorige week om een spoedanalyse van DNA-monsters die zijn afgenomen bij de gedode schapen vanwege de grote onrust die de wolf veroorzaakt in de provincie. Dat onderzoek heeft woensdag de herkomst van de wolf aangetoond. Er is ook onderzoek gedaan met een warmtedrone in de buurt van de eendenkooi in Heusden. De wolf zou zich daar schuilhouden. Maar is er geen wolvennest gevonden, aldus de provincie.

Jonge wolven verlaten in deze tijd van het jaar hun geboortegrond om een eigen vestigingsplaats te zoeken. Volgens de Zoogdiervereniging heeft de wolf in Brabant zichzelf tussen twee barrières gemanoeuvreerd: de snelweg A59 aan de ene kant en de Maas aan de andere kant. Omdat er in dat gebied voldoende voedsel is, heeft de wolf nu geen reden om een van beide obstakels te passeren. Maar dat gaat hij volgens de wolvendeskundigen zeker doen als het vee achter wolfwerende hekken is geplaatst.

Als de wolf deze maand niet vertrekt nadat alle vee goed beschermd is, wordt gekeken hoe het dier verjaagd kan worden.