Brabantse kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen

Kinderdagverblijven mogen volgens de wet niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren. Verschillende Brabantse kinderdagverblijven doen dat toch, meldt Omroep Brabant.

Meer dan tien Brabantse dagverblijven weigeren kinderen als de ouders principieel tegen inenten zijn, blijkt uit het onderzoek van Omroep Brabant. "We weigeren deze kinderen voor de veiligheid van andere kinderen,” zegt een van hen. Eén opvang heeft daadwerkelijk een keer een kind geweigerd.

D66 wil een nieuwe wet waarin staat dat kinderdagverblijven zelf mogen bepalen of ze niet-gevaccineerde kinderen toelaten. De discussie speelt al sinds 2015, maar de nieuwe wet is er nog steeds niet. Veel kinderdagverblijven lieten aan Omroep Brabant weten dat ze de nieuwe regelgeving liever vandaag dan morgen ingevoerd zien. “We mogen nog geen kinderen weigeren, maar zodra dit wel mogelijk is gaan we het zeker doen.”

Ouders zelf verantwoordelijk voor wel of niet vaccineren

Vaccinatiegraad

Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe kleiner de kans dat een besmettelijke ziekte uitbreekt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet bijvoorbeeld 95 procent van de kinderen gevaccineerd zijn om een uitbraak van de mazelen te voorkomen. In heel Nederland daalde de afgelopen vijf jaar de vaccinatiegraad van 95 naar 93 procent, blijkt uit een analyse van het Nederlands Dagblad. Gemeente Neder-Betuwe scoort het laagst, met 54,2 procent.

Gemeenten in de Biblebelt springen er niet meer uit door hun lage vaccinatiegraad. In een aantal gemeenten met een grote SGP-aanhang, zoals Alblasserdam en Nunspeet, steeg het aantal ingeënte kinderen juist.