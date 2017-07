Brabantse gemeente heft tuintegeltaks

AALBURG (RD) „Tegels eruit, groen erin”, adviseert waterschap Rivierenland al jaren. De nieuwe Brabantse gemeente Altena gaat wellicht een stapje verder dan advies geven over tuininrichting.

Inwoners van de nieuwe gemeente die een tuin vol tegels hebben, moeten in de toekomst mogelijk meer rioolheffing betalen dan inwoners die geen tegels in hun tuin hebben. Dat blijkt uit de ”beleidsvisie riolering en water” van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, die per 1 januari 2019 de gemeente Altena vormen. De maatregel heeft als doel wateroverlast te verminderen. Een tuin vol tegels neemt namelijk minder regenwater op dan een tuin zonder tegels.