Brabantse commissaris benoemt waarnemend burgemeester in Waalre

Den Bosch (ANP) - De Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft woensdag Jan Boelhouwer aangesteld als waarnemend burgemeester van Waalre. Boelhouwer moet een oplossing zoeken voor de bestuurlijke crisis in die gemeente, aldus Van de Donk woensdag. Hij heeft naar eigen zeggen „grote zorgen over de ontwikkelingen in Waalre”.

De ingreep volgt op slepende problemen tussen burgemeester Jan Brenninkmeijer, de vier wethouders en de gemeenteraad. In juli zegden de wethouders het vertrouwen in de burgemeester op. De wethouders voelden zich bij herhaling niet gesteund door de burgemeester. Zo greep hij niet in toen raadsleden zich kwetsend zouden hebben uitgelaten over twee wethouders.

De wethouders verzuimden de gemeenteraad te informeren over het opzeggen van het vertrouwen in de burgemeester. Dat lekte toch uit, waarop de raad afgelopen maandag een motie van afkeuring over de gang van zaken aannam.

Tijdens de raadsvergadering liet burgemeester Brenninkmeijer weten desgewenst plaats te willen maken voor een waarnemer. Woensdag beëdigde Van de Donk daarop PvdA-er Boelhouwer (70), die een lange bestuurlijke ervaring heeft, en tot voor kort burgemeester van Gilze en Rijen was. Van de Donk heeft Boelhouwer gevraagd voor 1 oktober een oplossing te presenteren.

Brenninkmeijer treedt tijdelijk terug om Boelhouwer zijn werk te laten doen.