Brabantse boeren bijeen voor provinciehuis

Ongeveer 150 Brabantse boeren hebben zich maandag bij het provinciehuis in Den Bosch verzameld om te protesteren tegen het stikstofbeleid en andere eisen die aan agrariërs worden gesteld. Langs de ingang naar het provinciehuis staan tientallen tractors. Bezoekers die het gebouw willen binnengaan, wordt niets in de weg gelegd.

Landbouworganisatie ZLTO heeft de boeren opgeroepen deze week elke werkdag te demonstreren bij het provinciehuis. Het is de bedoeling dat er elke middag om twaalf uur circa vijftig trekkers voor de deur staan om symbolisch de sleutels van hun landbouwvoertuigen en hun boerderijen in te leveren. Afgesproken is dat er elke dag boeren uit een andere regio komen.

Veehouders in Noord-Brabant moeten uiterlijk 1 april 2020 nieuwe vergunningen hebben aangevraagd voor milieuvriendelijkere stalsystemen. De provincie wil dat die systemen uiterlijk 1 januari 2022 zijn geïnstalleerd. ZLTO-bestuursvoorzitter Wim Bens legde maandag bij het provinciehuis uit dat de boeren meer tijd nodig hebben.

Hij voegde eraan toe dat is gekozen voor publieksvriendelijke acties bij het provinciehuis. Het is de bedoeling dat de boeren met hun trekkers voor de avondspits weer van de weg zijn, zodat het verkeer dan geen hinder heeft van de acties. Komende vrijdag verwacht Bens ongeveer vijfhonderd boeren bij het provinciehuis. De Staten praten dan over landbouw.