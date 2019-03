Brabantse boer mikt op nieuw vliegveld

Als vernieuwende boer hoopt Jacob van den Borne (37) uit het Brabantse Reusel binnenkort een nieuw vliegveld te openen. Met drones kan hij dan zijn hectares met gewassen beter inspecteren. En misschien lonken andere commerciële toepassingen.

Van den Borne leidt het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, dat plaats biedt aan trainingen, experimenten en demonstraties. „We lopen echter vaak tegen achterlopende wetgeving aan.” Ook op het gebied van de luchtvaart én de toepassing van drones. „Je moet voor iedere vlucht hoger dan 120 meter toestemming vragen.”

De vernieuwende agrariër Jacob van den Borne met een van z’n drones bij de gewassen. beeld Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Van den Borne zou graag zijn drones elke dag willen laten vliegen als er iets aan de hand is. „De inzet van drones is duur. Dat doe ik alleen als we geen gegevens krijgen van de satellieten en de sensoren aangeven dat er bij de gewassen iets niet in orde is, zoals een gebrek of overvloed aan water, of insecten die de teelt bedreigen.”

Hoe bent u op het idee van een vliegveld gekomen?

„In de landbouw zijn er met drones veel mooie toepassingen. Bijvoorbeeld swarming: het elektronisch laten samenwerken van meerdere drones in de lucht . In Nederland en in België –Reusel ligt vlak bij de grens– mag dat niet. In China wordt er volop mee geëxperimenteerd, bijvoorbeeld om heel exact insecten te bestrijden.

Een havenmeester op een vliegveld geeft toestemming om te vliegen. Drie jaar geleden kreeg ik het lumineuze idee: eigen vliegveld, eigen havenmeester Daarna ging ik met mijn team proberen dat voor elkaar te krijgen.”

Dit is geen list, zoals uw idee elders is omschreven?

„Zeker niet. Het is juist een creatief idee, om een drone-airport in een niet-vliegveldgebied te beginnen. Dit is jaren onderwerp van overleg en afstemming met de autoriteiten geweest. Onze luchthavenmeester is een oud-piloot. Zelf heb ik bijna alle papieren binnen om dronepiloot te worden. Over een paar weken doe ik praktijkexamen.”

Wanneer heeft u uw erkende luchthaven?

„Inmiddels ben ik stevig in gesprek met de Inspectie Leefomgeving en Transport om toestemming voor het vliegveld te krijgen. Als dat lukt, hoop ik binnen niet al te lange tijd de Agri Drone Port Reusel van 80 hectare te openen. De borden voor de start- en landingsbanen zijn al besteld.”

Welke andere mogelijkheden ziet u voor Reusel Airport?

„Om rendabel te worden, willen we ook gebruikers van buiten de landbouw aantrekken. Zij kunnen bij ons hun drones testen voor toepassingen met defibrillators en pakketbezorging, dronepiloten trainen en een antidronegeweer uitproberen. Ik hoop dat we toestemming krijgen en zo onze investering van zo’n 60.000 euro kunnen terugverdienen.”

