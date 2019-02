Brabantroute ietsje stiller door raildempers

Van Dordrecht tot Venlo worden op het spoor de komende maanden raildempers geplaatst om het geluid van voorbijrijdende treinen te verminderen. In totaal gaat het om ongeveer 100.000 stuks. Die worden grotendeels met de hand gemonteerd, meldt ProRail.

Raildempers zijn een soort stalen blokken met kunststof die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld zo’n 3 decibel.

De eerste blokken zijn begin dit jaar al geplaatst in Helvoirt en nu is het de beurt aan Dordrecht, Tilburg, Dorst en Gilze-Rijen. De komende maanden volgen dan nog Breda, Oisterwijk, Best, Oirschot, Horst aan de Maas, Venlo, Lage Zwaluwe, Oosterhout en Helmond. In totaal gaat om meer dan 15 kilometer spoor dat wordt voorzien van raildempers.

De plaatsing van de raildempers is onderdeel van de aanpak Robuuste Brabantroute. Daarin werken Noord-Brabant en Limburg samen met het Rijk, ProRail en gemeenten aan het spoorvervoer van Moerdijk tot Venlo.