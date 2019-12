Brabant: zeker kwart minder stikstof in natuur

Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil met concrete plannen in tien jaar voor elkaar krijgen dat de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden met 25 tot 40 procent vermindert. De provincie gaat per gebied een „duidelijk pad” uitstippelen om dat doel te bereiken. Om het voor elkaar te krijgen, houdt Brabant vast aan strengere eigen regels dan het landelijke beleid.

De regels die de veerijke provincie eerder opstelde over het vernieuwen van stallen blijven in stand. Veehouders die hun bedrijf willen voortzetten, krijgen wel meer tijd om plannen in te dienen voor de bouw van een „innovatief stalsysteem”, waarin bijvoorbeeld apparatuur zit die ervoor zorgt dat minder stikstof ontsnapt. Brabant verschuift de deadline voor het indienen van plannen van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Vervolgens hebben boeren nog tot 1 oktober 2022 om hun nieuwe stalsysteem te realiseren.

Het Rijk maakte woensdag afspraken over de vermindering van stikstof met alle twaalf provincies.