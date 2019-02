Brabant voert zwijnenjacht verder op

Noord-Brabant gaat de jacht op wilde zwijnen verder opvoeren. De provincie wil zo voorkomen dat de dieren zich nog verder verspreiden, staat woensdag in een mededeling aan Provinciale Staten.

In de afgelopen tien jaar heeft zich een populatie wilde zwijnen ontwikkeld in het oosten van Brabant en die neemt snel in omvang toe. Afgelopen jachtseizoen (2017-2018) zijn in Brabant 707 zwijnen afgeschoten terwijl dat er 7 jaar geleden nog maar 57 waren.

Vorig jaar gaf de provincie al toestemming voor drukjacht. De provincie verruimt nu ook de toestemming voor het gebruik van vangkooien.

Samen met jagers en boeren stelt de provincie in totaal 3 ton beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse maatregelen. Het geld is onder andere bestemd voor de aanschaf van nachtzichtapparatuur, aanleg en beheer van wildakkers en preventie.

En samen met Limburg gaat Brabant de ontwikkeling van de zwijnenpopulatie beter in de gaten houden.