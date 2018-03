Brabant verzamelt weginfo voor autonoom rijden

Tien inspectieauto’s gaan in de provincie Noord-Brabant 560 kilometer aan provinciale weg nauwkeurig scannen met camera’s. Het gaat om een proef van maximaal twee jaar. De verzamelde gegevens worden op een High Definition (HD)-kaart gezet die gebruikt kan worden voor zelfrijdende auto’s.

Zelfrijdende auto’s hebben voertuigsensoren die continue informatie over de weg nodig hebben. Zo weet de auto waar deze zich bevindt, hoe deze moet rijden en moet reageren in het verkeer. In de proef leveren de inspectieauto’s informatie aan over bijvoorbeeld wegmarkering, verkeersborden, zebrapaden, putdeksels en andere objecten op de weg. Met de info kan een zelfrijdende auto bijvoorbeeld ook bij mist precies weten hoe de omgeving eruit ziet.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: „Als provincie Noord-Brabant willen we de komst van de zelfrijdende auto mogelijk maken en liefst ook versnellen. Dat is ook de reden dat we onze inspectieauto’s beschikbaar stellen voor deze proef.”

Het project is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de bedrijven V-Tron en AND.