Brabant verdeelt de meeste zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft Noord-Brabant de meeste zetels te verdelen. In Zuid-Holland wonen de meeste kiezers. Groningen heeft dit jaar de minste kiezers en de minste zetels omdat veel gemeenten door herindelingen woensdag niet naar de stembus gaan voor het kiezen van de gemeenteraad.

De 335 gemeenten waar woensdag wordt gestemd, hebben in totaal 7981 zetels. Daarvan hebben de Brabantse gemeenten bij elkaar 1348 raadsleden, drie meer dan in Zuid-Holland. Gelderland is derde met 1128 raadsleden, voor Noord-Holland (1079).

In Noord-Brabant wordt gestemd in zestig gemeenten, die bij elkaar 1,9 miljoen kiesgerechtigden hebben. In de 49 stemmende gemeenten in Zuid-Holland wonen in totaal 2,7 miljoen kiezers. Noord-Holland heeft 2 miljoen kiezers, Gelderland 1,5 miljoen.

Dat Zuid-Holland meer kiezers heeft en Noord-Brabant meer zetels, komt door de verdeling. Beide provincies hebben twee steden met het maximale aantal van 45 raadszetels. In Zuid-Holland zijn dat Rotterdam (ongeveer een half miljoen kiezers) en Den Haag (ruim 400.000 kiezers), in Noord-Brabant zijn dat Eindhoven (ruim 180.000 kiezers) en Tilburg (ruim 170.000 kiezers). Met andere woorden: Eindhoven en Tilburg hebben samen minder kiezers dan Den Haag, maar wel twee keer zo veel raadsleden. Daarnaast heeft Noord-Brabant meer kleinere gemeenten. Zo heeft Noord-Brabant tien gemeenten met zeventien raadsleden, tegen drie in Zuid-Holland. Er zijn twaalf Brabantse gemeenten met negentien zetels tegen vier in Zuid-Holland.

Groningen staat onderaan, omdat daar dit jaar weinig verkiezingen zijn. Vanwege herindelingen kiezen maar zeven van de twintig Groningse gemeenten hun raadsleden. Die gemeenten tellen ongeveer 127.000 kiezers en 131 raadszetels. Onder meer in de stad Groningen, dat bijna de helft van alle inwoners van de provincie heeft, zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen.

De cijfers:

Aantal zetels: 1. Noord-Brabant (1348); 2. Zuid-Holland (1345); 3. Gelderland (1128); 4. Noord-Holland (1079); 5. Limburg (672); 6. Overijssel (631); 7. Utrecht (620); 8. Drenthe (298); 9. Zeeland (281); 10. Friesland (274); 11. Flevoland (174); 12. Groningen (131). Totaal: 7981 zetels.

Aantal kiezers: 1. Zuid-Holland (2,7 miljoen); 2. Noord-Holland (2,1 miljoen), 3. Noord-Brabant (1,9 miljoen), 4. Gelderland (1,5 miljoen); 5. Utrecht (1 miljoen), 6. Overijssel (ruim 900.000), 7. Limburg (bijna 890.000); 8. Drenthe (ruim 390.000); 9. Flevoland (bijna 310.000); 10. Zeeland (ruim 305.000); 11. Friesland (ruim 270.000); 12. Groningen (ruim 125.000). Totaal: 12,45 miljoen.

Aantal gemeenten waar kan worden gestemd: 1. Noord-Brabant (60); 2. Zuid-Holland (49); 3. Gelderland (48); 4. Noord-Holland (45); 5. Limburg (30); 6. Utrecht (26); 7. Overijssel (25); 8. Friesland (14); 9. Zeeland (13); 10. Drenthe (12); 11. Groningen (7); 12. Flevoland (6). Totaal: 335.