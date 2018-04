Brabant tegen vliegtaks Eindhoven Airport

De provincie Noord-Brabant is tegen het idee van de gemeente Eindhoven voor een toeslag op tickets voor vliegreizen vanaf Eindhoven Airport. Gedeputeerde Staten hebben dat vrijdag geantwoord op vragen van de PVV.

De Eindhovense gemeenteraad wil een toeslag van 1 euro per vliegreis om de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven te kunnen verbeteren. Met het geld kunnen bijvoorbeeld huizen worden geïsoleerd. Eindhoven is voor bijna 25 procent aandeelhouder van het vliegveld. Schiphol en de provincie Noord-Brabant zijn de andere aandeelhouders.

De provincie denkt dat een vliegtaks de regio en de luchthaven vanwege een concurrentienadeel ernstig kunnen schaden. Bovendien is de invoering van een vliegtaks een taak voor de Rijksoverheid, aldus GS.