Brabant subsidieert groen schoolplein

De provincie Noord-Brabant opent in het voorjaar een subsidieloket voor scholen die de stoeptegels van het schoolplein halen en inwisselen voor gras, bomen, struiken, bloemen en groenten. Voor de komende vier jaar stelt de provincie in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar en met dat bedrag kunnen ten minste 160 schoolpleinen worden omgetoverd.

Brabant is naar eigen zeggen de eerste provincie die geld steekt in een gezonde leefplek voor kinderen. De Brabantse SP-gedeputeerde Johan van den Hout zegt dat groene schoolpleinen verschillende voordelen hebben. Ze zijn gezond en aantrekkelijk en zijn een plek waar kinderen en ouders ook na schooltijd graag nog zijn. Onderzoek wijst volgens hem uit dat kinderen op groene scholen minder pesten. „Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon”, zegt hij.

De provincie zegt woensdag dat er al grote belangstelling bij scholen en gemeenten is om aan de slag te gaan.