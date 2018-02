Brabant screent mesthandelaar en transporteur

De provincie Noord-Brabant gaat gemeenten vragen om mestbewerkers, mesthandelaren en mesttransporteurs bij het verlenen van vergunningen te toetsen op integriteit. Het is een van de plannen die de provincie dinsdag presenteerde als aanpak van de mestfraude. Ook bij het verlenen van subsidies en vastgoedtransactie wil de provincie proberen mestfraudeurs in beeld te krijgen om ze buiten te kunnen sluiten.

NRC Handelsblad onthulde in november dat bijna twee op de drie mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg zijn beboet of veroordeeld wegens fraude of ervan worden verdacht. Vanwege de publicatie eiste minister Carola Schouten (Landbouw) van de veesector een plan van aanpak.

Brabant meent dat diverse belangen van de provincie op het spel staan en doet er daarom een schepje bovenop. „Mestfraude ondermijnt ons beleid en een stevige aanpak is ook van belang van de veehouderij zelf”, aldus Gedeputeerde Staten in een brief.