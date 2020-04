Brabant: Rijk neemt ons model voor nieuwe stallen over

In de provincie Noord-Brabant zijn tot nu toe 51 nieuwe stalconcepten in ontwikkeling. De provincie vroeg veehouders en instellingen begin vorig jaar om met ideeën te komen om stallen duurzamer te maken. Het Rijk neemt het Brabantse model over, zo meldt de provincie.

De innovaties die door de provincie worden ondersteund, betreffen nieuwe vloersystemen voor bestaande stallen tot complete nieuwe stalconcepten. Die laatste zijn ook gericht op beter dierenwelzijn. Doordat de dieren beter groeien, is hun opbrengst ook groter. Voorwaarden voor de innovaties om te worden erkend zijn dat ze de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron aanpakken. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingezonden projecten.

Noord-Brabant heeft in totaal 70 miljoen euro gereserveerd voor de verduurzaming van de veehouderij in de provincie. Er is geen vaste eindtermijn aan het indienen van projecten gesteld.

Het Rijk beschouwt de Brabantse aanpak als voorbeeld, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): „Het initiatief van het Rijk om een landelijke taskforce naar Brabants model op te zetten, zie ik als een bevestiging van onze Brabantse aanpak. Om te leren van de ervaringen uit Noord-Brabant heeft de minister de Brabantse taskforce een stoel beloofd in de landelijke taskforce.”