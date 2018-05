Brabant niet geïnformeerd over lek Doel

De provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn tot hun verbazing nooit geïnformeerd over het lek in het nucleaire gedeelte van de Belgische kerncentrale Doel eind april. De Brabantse commissaris van de Koning Wim de Donk heeft dat gemeld aan Provinciale Staten. Van de Donk laat weten dat hij naar aanleiding van mediaberichten zelf op zoek is gegaan naar informatie en dat hij teleurgesteld is dat de Belgen niet zelf hebben gewaarschuwd.

Het lek in het primaire koelsysteem van de reactor werd geconstateerd op 23 april en werd pas dagen later bekend. De kerncentrale in Doel is stilgelegd voor reparatie.

Het meest recente probleem bij de kerncentrale net over de grens bij Antwerpen heeft voor grote ophef gezorgd in Brabant. In Roosendaal en Bergen op Zoom overheerst de roep om de kerncentrale definitief te sluiten.