Brabant moet fouten in windmolenplan A16 rechtzetten

Een groot plan voor de bouw van 28 windturbines langs de snelweg A16 in West-Brabant bevat diverse fouten, maar het hoeft niet van tafel. Het provinciebestuur krijgt een half jaar de tijd om die te herstellen, zo heeft de Raad van State bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door omwonenden en bedrijven.

Brabant wil de windmolens laten neerzetten tussen de Moerdijkbrug en de grens met België. Samen moeten de turbines zo’n 100 megawatt aan elektriciteit gaan leveren. Dat komt neer op de behoefte van zo’n 100.000 huishoudens - iets meer dan de stad Breda er telt.

In totaal hadden 23 bewoners en bedrijven bezwaar gemaakt tegen het plan. Op een aantal punten hebben ze gelijk, oordeelt de hoogste bestuursrechter van het land. Op negen punten heeft de provincie Noord-Brabant fouten gemaakt bij het beoordelen van de overlast door geluid en schaduw. Die gebreken kan de provincie wel „op niet al te ingewikkelde wijze” herstellen, verwacht de Raad van State. Als de plannen zijn aangepast, velt de bestuursrechter een definitief oordeel over het grote windproject.