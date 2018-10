Brabant maakt weg vrij voor grote mestfabriek

De provincie Noord-Brabant heeft ingegrepen om de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland mogelijk te maken op een bedrijfsterrein in Oss, ondanks verzet van de gemeente.

De gemeente probeerde de komst van de mestverwerker te dwarsbomen met een verbod in het bestemmingsplan. Met een zogenoemde reactieve aanwijzing vervalt het verbod.

Een provinciewoordvoerder zegt dat een reactieve aanwijzing niet vaak wordt gebruikt. Het is volgens hem nodig omdat het verbod van de gemeente haaks staat op het mestbeleid van de provincie. Noord-Brabant heeft bepaald dat boeren de mest van hun vee mogen verwerken op het eigen erf of bij grote verwerkers op industrieterreinen.

Een coöperatie van boeren wil in Oss een mestverwerker bouwen met een capaciteit voor 500.000 ton drijfmest per jaar. De initiatiefnemers wilden zich eerder vestigen in het buitengebied van Landhorst maar daar was veel weerstand van omwonenden.

Ook in Oss bestaan zorgen over stank en gevaren voor de volksgezondheid.