Brabant leent nachtkralen uit tegen zwervende wolf

Veehouders in het gebied rond het Brabantse Heusden kunnen van de provincie tijdelijk een nachtkraal lenen om hun kuddes te beschermen tegen aanvallen van een zwervende wolf. De Zoogdiervereniging en de provincie roepen donderdag alle boeren in het gebied op om hun dieren ’s nachts achter wolfwerende hekken te zetten of binnen te halen. Naar verwachting trekt de wolf binnen twee weken verder als er geen schapen meer voor het grijpen staan.

De wolf in Brabant heeft in korte tijd al ongeveer zestig schapen gedood. „Niet wenselijk”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, die heeft overlegd met zowel de Zoogdiervereniging als wolvenkenners en landbouworganisatie ZLTO. „We moeten voorkomen dat de wolf eraan gewend raakt om op schapen te jagen.” Volgens burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden zijn inwoners en ondernemers „erg bezorgd”.

De wolf is in Nederland een beschermd dier en mag niet zomaar worden verjaagd of gedood, zoals sommige Brabantse boeren bepleiten. Daarom is het belangrijk dat het dier uit zichzelf verder trekt als hij geen schapen meer kan aanvallen. „Mocht blijken dat de wolf toch blijft als het vee al twee weken goed beschermd is, dan kijken we naar andere maatregelen”, aldus Lemkes. Een mogelijkheid is actief verjagen van het dier.