Brabant breidt sproeiverboden uit

Waterschappen Brabantse Delta en De Dommel in de provincie Noord-Brabant hebben maandag hun sproeiverboden uitgebreid. Andere waterschappen, zoals Rijn en IJssel en Limburg, denken later in deze week met beregeningsverboden te moeten komen. „De zorgen over de droogte nemen snel toe”, aldus waterschap Rijn en IJssel.

Het voorjaar verloopt tot nu toe droger dan ooit. Recordcijfers uit 1976 en 2018, de droogste jaren tot nu toe, zijn al ingehaald. Voor de komende week wordt nauwelijks regen en een stijging van de temperaturen voorzien, zodat water in rivieren, beken, en sloten nog sneller verdampt, waardoor het grondwaterpeil ook verder zakt.

Waterschap De Dommel in het zuiden van Brabant verbiedt vanaf maandag sproeien met oppervlaktewater in vrijwel het hele gebied, inclusief het gebruik van water uit visvijvers en vennen. Volgens het schap is zo’n uitgebreid verbod nooit eerder zo vroeg in het jaar nodig geweest. Recreatief varen op de Dommel is verboden om verdere schade aan de natuur te voorkomen. Brabantse Delta had al sproeiverboden en heeft dat nu uitgebreid naar het gebied rond Bergen op Zoom en Roosendaal.

Ook op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is een beregeningsverbod ingesteld. Het waterschap daar waarschuwt dat de belangrijke zoetwatervoorraad onder de Veluwe onder druk staat. Onder de Veluwe ligt een waterreservoir dat tien keer zo groot is als dat van het IJsselmeer. Om die watervoorraad te beschermen is het volgens het schap onvermijdelijk dat er meer maatregelen gaan volgen.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt dinsdag met een nieuwe droogtemonitor.