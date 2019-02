Brabant blijft opruimen drugsafval vergoeden

De provincie Noord-Brabant blijft grondeigenaren voorlopig compenseren als ze de dupe worden van drugsafval dat is gedumpt. Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Drenthe doen dat ook.

Van 2015 tot en met 2017 werd er op basis van een landelijke regeling subsidie toegekend aan grondeigenaren die werden geconfronteerd met de dump van drugsafval. De helft van de opruimkosten kon worden vergoed.

Aan de regeling is een eind gekomen, maar verschillende provincies hebben nog geld over uit het oude fonds en dat moet voldoende zijn tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. De provincies streven nog steeds naar een structurele en volledige vergoeding voor gedupeerden. Gelderland verwacht dat er in het voorjaar een voorstel voor een nieuwe landelijke regeling op tafel ligt.

Het illegaal storten van afval uit de productie van synthetische drugs is vooral in Brabant een probleem. Ongeveer de helft van de gevallen is in Brabant.