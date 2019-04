Boze taxichauffeurs lopen protestmars

Rond de 1200 taxichauffeurs lopen donderdag mee in een protestmars van de vakcentrale FNV door Amsterdam. Ze eisen een gelijk speelveld in de taximarkt, waarbij dezelfde regels gelden voor alle rijders, of ze nu werken voor een taxicentrale of bijvoorbeeld Uber.

De chauffeurs die rijden voor een taxicentrale vinden dat de markt wordt overvoerd door Uberchauffeurs, die niet - zoals zij - hoeven te voldoen aan allerlei regels over onder meer vakbekwaamheid. Dat leidt volgens hen tot oneerlijke concurrentie en gevaarlijke situaties. De gemeente moet ingrijpen, vinden de boze chauffeurs, en ze bieden daarom een petitie aan aan wethouder Sharon Dijksma (vervoer).

In Amsterdam rijden zeker 6000 taxichauffeurs, van wie er 4500 zijn aangesloten bij een zogeheten TTO (toegelaten taxiorganisatie).