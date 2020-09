Boze burgemeesters eisen geld

De burgemeesters van Nederland zijn boos. Ze willen een gelijkwaardiger relatie met het Rijk. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag: „We worden doodziek van dat soebatten om geld.”

Dat meldt het AD maandag. Sinds de jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2015 naar gemeenten zijn overgeheveld, moeten dorpen en steden miljoenen bezuinigen. En onder meer de nieuwe Omgevingswet, de Inburgeringswet en de schuldhulpverlening kosten de gemeenten ook handenvol geld.

Met de coronacrisis erbij kunnen de gemeenten het niet langer bolwerken, waardoor in veel plaatsen de onroerendezaakbelasting fors dreigt te stijgen, vrijwel de enige knop waaraan gemeenten kunnen draaien. Burgemeesters Jan van Zanen (Den Haag), Paul Depla (Breda), Koos Janssen (Zeist) en Ellen van Selm (Opsterland) luiden in het AD de noodklok, namens de gemeentekoepels. Ze vragen miljarden extra voor de gemeenten en willen minder afhankelijk worden van het Rijk.

De ruim 350 gemeenten dreigen dit jaar een miljard euro de min in te gaan, schat Van Zanen, ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), boven op het structurele tekort van 2 tot 3 miljard euro.

Van klein tot groot, overal moesten gemeenten afgelopen jaren miljoenen bezuinigen en staan voorzieningen als het zwembad, de bibliotheek en buurtcentra onder druk”, zegt burgemeester Paul Depla in het AD. Daardoor dreigt in veel plaatsen de onroerendezaakbelasting fors te stijgen, omdat dit ongeveer de enige bron van inkomsten is waar gemeenten zelf over kunnen beslissen.

De boosheid leeft breed. Van Zanen spreekt namens de G4, de vier grote steden. Janssen voor de M50, de vijftig middelgrote gemeenten en Van Selm namens de P10, 22 plattelandsgemeenten, gesteund door zestig andere plattelandsgemeenten. Depla is voorzitter van het grotestedenverbond G40.