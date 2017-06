Boze Brabantse boeren leveren stalsleutels in

Een spontane, ludieke actie van Brabantse veeboeren om hun stalsleutels in te leveren als protest tegen strengere milieumaatregelen van de provincie krijgt op steeds meer plekken navolging.

De actie begon deze week in de gemeente Laarbeek waar veehouders hun sleutels inleverden bij de burgemeester. Boerenorganisatie ZLTO laat zaterdag weten dat vergelijkbare initiatieven zijn ontstaan in Deurne, Someren, Gemert-Bakel, Baarle-Nassau en Veghel.

Initiatiefnemer van de estafetteactie is varkenshouder Maarten Rooijakkers uit Aarle-Rixtel. Volgens hem is de maat voor de boeren vol. „Voor veel veehouders hoeft het op deze manier echt niet meer”, zegt hij over de actie. Het is de bedoeling dat de sleutels op 7 juli worden ingeleverd bij het provinciebestuur als er een besluit wordt genomen over de voorstellen.

Volgens de plannen moeten Brabantse boeren gaan voldoen aan strengere eisen dan concurrenten in de rest van het land. In 2022 moeten veestallen zijn aangepast aan de nieuwe normen waardoor de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof minder moet worden. Ammoniak is een bedreiging voor de natuur, fijnstof is gevaarlijk voor de gezondheid.

De hoge investeringen dreigen honderden Brabantse veehouders de kop te kosten.