„Boycot producten met te veel vitamine B6”

De Consumentenbond roept op tot een boycot van pillen waarin te veel vitamine B6 inzit. Volgens de bond zijn er nog steeds tientallen producten te koop met een schadelijke hoeveelheid vitamine B6, meldt het televisieprogramma Kassa. De Consumentenbond roept ook producenten en distributeurs op de verkoop van deze pillen te staken.

Sinds 1 oktober 2018 mogen vitaminepillen volgens de bond niet meer dan 21 milligram vitamine B6 per dagdosering bevatten. De Consumentenbond had hiervoor gepleit, nadat uit een onderzoek in 2014 was gebleken dat veel preparaten veel meer B6 bevatten dan de dagelijks maximaal toegestane hoeveelheid. Langdurig gebruik van meer dan 21 milligram B6 per dag kan het zenuwstelsel aantasten en klachten geven als gevoelloosheid en/of zenuwpijn in handen en voeten, aldus de bond.

De branchevereniging Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN) stelt in een reactie dat de fabrikanten voldoen aan de wet. „De overheid heeft voorzien in een uitverkoopregeling en geen urgente maatregelen nodig geacht. Zodra de producten met hoeveelheden hoger dan het maximum uitverkocht zijn, zal de consument alleen nog supplementen met maximaal 21 mg vitamine B6 in de schappen aantreffen.”

Bijwerkingencentrum Lareb wil dat de verkoop onmiddellijk gestaakt wordt.

De Consumentenbond onderzocht producten met vitamine B6 die te koop zijn bij drogisterijen en online. Dit leverde 23 vitaminepotjes op die meer dan de wettelijk toegestane 21 milligram vitamine B6 bevatten. Gemiddeld zit er in die potjes bijna 70 milligram, ruim drie keer de toegestane dosis.