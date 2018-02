Boxmeer mag juriste toegang niet weigeren

Een juriste die een ambtenaar van de gemeente Boxmeer tot tweemaal toe een „pias” noemde mag de toegang tot het gemeentehuis niet langer worden geweigerd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Ook moet de gemeente de vrouw een schadevergoeding geven omdat ze haar werk door het toegangsverbod niet goed kon doen.

Hoewel Boxmeer volgens de rechtbank de vrouw terecht aansprak op het „normoverschrijdend gedrag”, had de gemeente eerst een persoonlijk gesprek met de juriste moeten voeren alvorens haar een toegangsverbod werd opgelegd. Dat is niet gebeurd. Ook vindt de rechtbank de maatregelen in verhouding tot de ernst van het feit te zwaar.

De rechtbank vindt dat de beperkingen daarom per direct moeten worden opgeheven.