„Bovenwereld zit dik in cannabishandel”

Banken, bekende bedrijven, topondernemers en (semi)publieke instellingen zoals woningcorporaties hebben grote financiële belangen bij wietverkopende Nederlandse coffeeshops.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van Het Financieele Dagblad (FD) en Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Zij bekeken data van onder meer het Kadaster en de Kamer van Koophandel.

De vier grootbanken Rabobank, ING, ABN AMRO en Volksbank hebben bijvoorbeeld gezamenlijk 171 wietwinkels in onderpand voor in totaal 1,1 miljard euro aan hypotheekleningen aan huisbazen van cannabisshops. Een derde van de pandeigenaren van de 570 wietwinkels betaalt zo met huurpenningen uit de verkoop van softdrugs zijn bankfinanciering.

Top 5

In de top 5 van hypotheekverstrekkers staat de Rabobank bovenaan met 82 coffeeshops, waar een totaal van 557 miljoen euro aan leningen uitstaat. ING volgt op plek twee met 44 coffeeshops.

Crimonoloog prof. Dirk Korf zegt in de krant verrast te zijn door de grote rol van banken in de cannabissector. „Want coffeeshops hebben soms wel een pinautomaat, maar zij klagen juist altijd dat banken geen zaken met hun branche willen doen.”

Goede omzet

Zijn collega Cyrille Fijnaut is echter niet verbaasd. Hij wijst er in de krant op dat veel shops een goede omzet hebben. „Ze vormen, in termen van afbetaling van leningen of betaling van huren, dus geen financieel risico.” Naar schatting zetten de coffeeshops jaarlijks zo’n 1 miljard euro om.

Bierbrouwer

Uit het onderzoek van het FD blijkt verder dat ook andere gevestigde partijen zoals bierbrouwer Heineken, verzekeraar Nationale-Nederlanden en een aantal Nederlandse multimiljonairs banden hebben met de cannabishandel. Zo heeft Heineken diverse hypotheken verstrekt aan pandeigenaren van coffeeshops in meerdere steden, aldus het FD.