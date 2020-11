Bouwvakkers wonen met huisdieren op bouwlocatie

De Inspectie SZW heeft een bouwlocatie in de gemeente Lelystad gesloten. De plek werd ook gebruikt door bouwvakkers om er te wonen en slapen. De bouwvakkers hielden er zelfs hamsters als huisdier. De locatie was ook verre van veilig: elektriciteitskabels hingen overal los en waren ondeugdelijk aangelegd.

Op de bouwlocatie wordt een kantorencomplex omgebouwd tot appartementengebouw. Vorige week donderdag vond er een controle plaats van de Inspectie SZW, samen met de politie, het Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19 en de gemeente Lelystad.

Op de locatie waren op dat moment achttien bouwvakkers. Twee van hen, een Georgiër en een Rus, hadden geen vergunning om hier te werken. Vanwege het ontbreken van papieren van de andere bouwvakkers, die uit Wit-Rusland en Oekraïne komen, is het op dit moment nog niet duidelijk of de werkgever hen legaal heeft laten werken.

In december voerde de Inspectie SZW er ook al een controle uit, waarbij bleek dat er werd gewoond. Toen is duidelijk gemaakt aan de opdrachtgever dat dit niet mocht, aldus de inspectie. Inspecteurs waren dan ook verwonderd dat de bouwvakkers er toch bleken te wonen. Er lagen matrassen, kleren en schoenen en er hing was te drogen. Uit het feit dat er kooien en diervoeding werden aangetroffen maakt de inspectie daarbij op dat de bouwvakkers er ook hamsters hielden.

Verder wordt vermoed dat er op ondeskundige wijze en illegaal asbest is verwijderd, aangezien deze werkzaamheden niet zijn gemeld. De inspectie doet nog nader onderzoek naar andere overtredingen, onder meer op het gebied van de arbeidsomstandigheden, of het minimumloon wel werd betaald en of er niet te lang werd gewerkt.