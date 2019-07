Bouwvakkers vinden handgranaat in Amsterdam

Aan de Rozengracht in Amsterdam is dinsdagmorgen een handgranaat gevonden. Bouwvakkers troffen het explosief aan bij een pand waarin een ontharingskliniek is gevestigd. De granaat hing aan een touwtje aan de deurknop.

De straat was enige tijd afgezet en het openbaar vervoer werd tijdelijk omgeleid, zodat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de handgranaat onschadelijk kon maken. Dat is inmiddels gebeurd, liet een woordvoerster van de politie weten.

Over de achtergrond is nog niets bekend.