Bouwvakker slaapt op bouwplaats

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, heeft in Den Haag zes buitenlandse bouwvakkers uit India en Oekraïne aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Ze waren betrokken bij de bouw van een hindoeïstische tempel in het Laakkwartier. Een arbeider uit India zei dat hij op de bouwplaats slaapt en zeven dagen per week en veertien uur per dag moet werken.

De Indiër zei verder dat hij van de drie maanden die hij heeft gewerkt, maar tien dagen kreeg uitbetaald. Ook zou zijn paspoort zijn afgenomen door de organisatie die ervoor heeft gezorgd dat hij in Nederland aan het werk kon. Per overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kunnen de opdrachtgever en de ingeschakelde aannemer een boete van 8000 euro krijgen.