Bouwvakker onder puin na instorten muur in gebouw Amsterdam

Een bouwvakker is door het instorten van een muur in een gebouw in Amsterdam-Zuid onder het puin terecht gekomen. Hij zat beklemd en is inmiddels door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer wordt gestabiliseerd en vervolgens met een ladderwagen van de bovenste verdieping van het pand getild.

In het gebouw aan de Tweede Jacob van Campenstraat in de Pijp is een renovatieproject bezig. Het ongeval gebeurde op de derde verdieping.

Of en hoe ernstig gewond het slachtoffer is, kon een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. Bouw en Woningtoezicht onderzoekt hoe het incident op de bouwplek heeft kunnen gebeuren.