Bouwvakker gewond bij boorwerkzaamheden gat Kerkrade

Een bouwvakker is dinsdagmiddag gewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de verzakking in de Franciscanerstraat in Kerkrade. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De man werd geraakt door een boormachine die omviel. Volgens een woordvoerster van de brandweer is het ongeval niet veroorzaakt door verdere verzakking van de grond. Getuigen van het ongeval betwisten dat. Volgens hen zakte de grond wel verder in waardoor de boormachine op de man terechtkwam. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.

Het bedrijf boort in de eeuwenoude mijnschacht onder het gat, dat donderdag plotseling ontstond, om die te saneren. Dat houdt in dat er beton in gespoten wordt om het gat stabiel te maken, zodat het niet verder verzakt.