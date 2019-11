Bouwsector: verdere stappen om PFAS nodig

De verruiming van de wettelijke PFAS-norm door het kabinet vormt een eerste, betekenisvolle stap voor de bouwsector. Het is nu zaak dat minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen vervolgstappen zet, schrijft branchevereniging Bouwend Nederland.

Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen toen de landelijke norm voor de schadelijke chemische stoffen in de grond eerder dit jaar op 0,1 microgram per kilo werd gesteld. Het vooruitzicht dat dit werk weer verder kan, stemt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen positief. „We moeten echter zeer alert blijven of de gedane voorspelling door de minister in de praktijk ook echt uitkomt.”

Verhagen gaat ervan uit dat de minister verdere aanpassingen doet als wetenschappelijk onderzoek aantoont dat dit kan, of als blijkt dat te veel bouwprojecten stil blijven liggen.

Makelaarsvereniging NVM is blij met de nieuwe normering, waarmee „belemmeringen worden weggenomen in de eerste schakel van het bouwproces”. „Wanneer er nu ook een passend antwoord wordt gevonden op het stikstofvraagstuk, dan kunnen we weer echt vooruitkijken”, aldus NVM-voorzitter Onno Hoes.