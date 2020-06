Bouwsector ‘heel tevreden’ over stikstofadvies Remkes

Bouwend Nederland reageert opgetogen op de voorstellen die het Adviescollege Stikstofproblematiek doet aan het kabinet. In het rapport erkent de commissie onder leiding van Johan Remkes dat de bouw zware klappen heeft gekregen doordat de vergunningverlening stilviel, terwijl de sector maar weinig bijdraagt aan de stikstofuitstoot. Bouwprojecten moeten ruimte krijgen en met een investeringsfonds moet de sector vooruit worden geholpen, adviseert de commissie.

Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is „heel tevreden met de heldere boodschap”. „Er is nu geen enkel excuus meer om niet zo snel als mogelijk een drempelwaarde voor de bouw in te voeren. Dit moet bovenaan de prioriteitenlijst van de minister komen”, reageert hij. Met zo’n drempelwaarde zou tijdelijke stikstofuitstoot van voertuigen en bouwmachines geoorloofd zijn.

Wat de brancheorganisatie betreft blijkt uit het rapport dat het „uiterst noodzakelijk is” om het stikstofbeleid aan te scherpen, zodat ruimte ontstaat voor de bouw. Verhagen omschrijft de sector als „een locomotief die de hele Nederlandse economische trein weer kan laten rijden”.