Bouwsector blij met pakket maatregelen, ‘maar er is meer nodig’

De steunmaatregelen om de bouw- en de infrasector te helpen, hebben de goedkeuring van Bouwend Nederland. Wel bestaan er zorgen over de uitvoering. Dat concludeert de ondernemersorganisatie in een reactie op de miljoenennota van het kabinet.

Het kabinet belooft onder meer bijna 2 miljard euro aan geplande investeringen voor infrastructuur, woningbouw en onderhoud en verduurzaming van rijksgebouwen naar voren te halen. Ook moeten woningbouwprojecten versneld worden uitgevoerd.

Volgens Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen ligt er een „mooi breed pakket” om snel aan de slag te gaan om het schreeuwende tekort aan woningen in te lopen. Hij wijst er tegelijkertijd op dat er een verlaging van de verhuurdersheffing nodig is om woningbouwcorporaties in staat te stellen volop bij te dragen aan de bouw van huizen. Ook pleit Verhagen voor het uitbreiden van startersleningen. „Een eigen huis is dan sneller bereikbaar”, zo klinkt het.

Verder noemt Verhagen het versnellen en naar voren halen van werk „een uitgelezen maatregel” om de economie aan te jagen en de infrasector in de benen te houden. Ook het extra geld dat nu beschikbaar komt voor gemeentes vindt Bouwend Nederland een goede zaak. Dit geld kan onder meer worden gebruikt voor achterstallig onderhoud. Maar ook hier wijst Verhagen erop dat er meer nodig is om de infrastructuur in „topconditie” te brengen.

Ook zijn zorgen over stikstof niet verdwenen. Verhagen benadrukt andermaal dat de bouwsector maar voor een klein deel verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot. Evengoed neemt de sector volgens hem zijn verantwoordelijkheid. Maar als het kabinet nalaat om „robuuste maatregelen” te nemen om het stikstofprobleem voor eens en altijd de wereld uit te helpen, kunnen de plannen zoals voorgesteld niet worden uitgevoerd, waarschuwt Verhagen.