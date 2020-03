Bouwprojecten weer op gang met nieuw stikstofsysteem

Projectontwikkelaars kunnen weer natuurvergunningen aanvragen voor bouwprojecten die kunnen leiden tot stikstofneerslag in natuurgebieden. De vergunningverlening lag lange tijd grotendeels stil, omdat de rechter het stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde, ongeldig had verklaard. Dinsdag is een nieuw stikstofregistratiesysteem van start gegaan.

Zeven grote snelwegprojecten en grote woningbouwprojecten uit de zogeheten woondeals die het kabinet met diverse regio’s heeft gesloten, krijgen voorrang. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouw in Eindhoven, de zuidelijke Randstad, Utrecht en Groningen. Als daarna nog ‘stikstofruimte’ over is, zijn bouwprojecten van meer dan 100 woningen aan de beurt.

De Raad van State bepaalde vorig jaar dat het toenmalige stikstofsysteem, het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), veel te vrijblijvend was.