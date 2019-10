‘Bouwprojecten liggen uit angst onnodig stil’

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State liggen bouw- en infraprojecten stil die helemaal niet stil hoeven te liggen. Daardoor wordt de sector extra hard geraakt. Acht belangenorganisaties luiden in een brief aan alle gemeenten, provincies en waterschappen de noodklok. Op hen wordt „een zeer dringend beroep” gedaan om deze werken zo snel mogelijk te hervatten.

„Uit angst voor onbedoelde fouten, gebrek aan kennis of onwetendheid blijken er overheidsinstanties te zijn die ook stoppen met projecten, waar de stikstofproblematiek helemaal niet of nauwelijks een factor van betekenis is”, schrijven de organisaties. Als voorbeeld noemen ze reguliere onderhoudsprojecten aan infrastructuur die niet doorgaan en vergunningsaanvragen voor een aanbouw bij een woning die niet in behandeling worden genomen.

„De orderportefeuilles van onze leden slinken angstwekkend snel en ook het aantal aanvragen voor toekomstige aanbestedingen neemt exponentieel af”, aldus de belangenorganisaties die waarschuwen dat faillissementen onafwendbaar lijken.

De oproep is ondertekend door Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA, NOA, NVB, VHG en Vereniging van Waterbouwers.